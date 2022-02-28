Готовили на экспорт: ВСУ получили десятки ПТРК "Скиф" и "Корсар"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Украинское госпредприятие "ГосККБ "Луч" передало украинским военным десятки противотанковых ракетных комплексов "Скиф" и "Корсар", которые должны были доставить инозаказчикам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГП "ГосККБ "Луч".
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"ГП "Госккб "Луч" передало украинским защитникам всю продукцию, подготовленную на экспорт. Десятки комплексов "Скиф" и "Корсар", которые должны были быть поставлены инозаказчикам, уже переданы и успешно используются защитниками Украины", - говорится в сообщении.
Детали
Отметили, что ПТРК "Скиф" может работать по целям до 5 км, "Корсар" - до 2,5 км.
Дополнение
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что украинцы из французского Иностранного легиона смогут поехать в Украину в полной боевой экипировке.