Готовили на экспорт: ВСУ получили десятки ПТРК "Скиф" и "Корсар"

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"ГП "Госккб "Луч" передало украинским защитникам всю продукцию, подготовленную на экспорт. Десятки комплексов "Скиф" и "Корсар", которые должны были быть поставлены инозаказчикам, уже переданы и успешно используются защитниками Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Отметили, что ПТРК "Скиф" может работать по целям до 5 км, "Корсар" - до 2,5 км.

Дополнение

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что украинцы из французского Иностранного легиона смогут поехать в Украину в полной боевой экипировке.



