Готували на експорт: ЗСУ отримали десятки ПТРК "Скіф" та "Корсар"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Українське держпідприємство "ДержККБ "Луч" передало українським військовим десятки противотанкових ракетних комплексів "Скіф" та "Корсар", які мали доправити інозамовникам. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДП "ДержККБ "Луч".
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"ДП "ДержККБ "Луч" передало українським захисникам всю продукцію, підготовлену на експорт. Десятки комплексів "Скіф" та "Корсар", які мали бути поставлені інозамовникам, вже передані та успішно використовуються захисниками України", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначили, що ПТРК "Скіф" може працювати по цілях до 5 км, "Корсар" - до 2,5 км.
Доповнення
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