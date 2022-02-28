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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Готували на експорт: ЗСУ отримали десятки ПТРК "Скіф" та "Корсар"

Готували на експорт: ЗСУ отримали десятки ПТРК "Скіф" та "Корсар"

Київ • УНН

 • 367518 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Українське держпідприємство "ДержККБ "Луч" передало українським військовим десятки противотанкових ракетних комплексів "Скіф" та "Корсар", які мали доправити інозамовникам. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДП "ДержККБ "Луч".

Цитата

"ДП "ДержККБ "Луч" передало українським захисникам всю продукцію, підготовлену на експорт. Десятки комплексів "Скіф" та "Корсар", які мали бути поставлені інозамовникам, вже передані та успішно використовуються захисниками України", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначили, що ПТРК "Скіф" може працювати по цілях до 5 км, "Корсар" - до 2,5 км.

Доповнення

Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що українці з французького іноземного легіону зможуть поїхати до України в повній бойовій екіпіровці.

Українські Національні Новини

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