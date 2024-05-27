Готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру Одесской области: задержаны агенты фсб

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агентурную группу фсб рф, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью в Одесской области. Среди прочего, фигуранты сливали врагу координаты объектов железнодорожной инфраструктуры, удары по которым должны были частично остановить движение поездов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По данным следствия, "руководителем" агентурной группы был одессит, инструктор по рукопашному и ножевому бою, один из активистов одесского "Антимайдана". Мужчина лично находился на связи с представителями российской спецслужбы. К противоправной деятельности он привлек своего близкого родственника, - говорится в сообщении.

Детали

По заданию фсб фигуранты должны были фотографировать и отправлять координаты объектов железнодорожной инфраструктуры Одесской области. Рашисты планировали использовать эту информацию для уничтожения данных локаций, что должно было сделать невозможным движение по части путей. кроме того, фсб привлекла этих фигурантов к информационно-подрывной деятельности против нашего государства.

По данным следствия, "глава" агентурной группы лично администрировал группу сторонников так называемой "новороссии" в одной из соцсетей. Там он организовал сбор средств для боевиков террористических организаций "л/днр".

Также фигурант создавал и распространял в сети Интернет материалы, призывавшие к захвату власти и изменению границ территории Украины. Среди прочего, он делал это через ресурс novorus.info - так называемое "центральное информагентство новороссии".

СБУ поэтапно задокументировала разведывательно-подрывную деятельность вражеских агентов и задержала их.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили главе сети о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110;

ч. 1 ст. 258-3.

Его родственнику подозрение объявлено по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

В Красногоровке Донецкой области задержан агент российской разведки, который отслеживал места дислокации украинских войск с целью подготовки к захвату города.