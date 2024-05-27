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Готували атаки на залізничну інфраструктуру Одещини: затримано агентів фсб

Київ • УНН

 • 17505 перегляди

Співробітники Служби безпеки України викрили та затримали агентурну групу фсб рф, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на Одещині та передавала ворогу координати об'єктів залізничної інфраструктури для можливих ударів з метою зриву руху поїздів.

Співробітники Служби безпеки України викрили агентурну групу фсб рф, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на Одещині. Серед іншого, фігуранти зливали ворогу координати об'єктів залізничної інфраструктури, удари по яких мали частково зупинити рух потягів у регіоні. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

За даними слідства, "очільником" агентурної групи був одесит, інструктор з рукопашного та ножового бою, один з активістів одеського "Антимайдану". Чоловік особисто перебував на зв’язку із представниками російської спецслужби. До протиправної діяльності він залучив свого близького родича,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За завданням фсб фігуранти мали фотографувати і надсилати координати об'єктів залізничної інфраструктури Одещини. Рашисти планували використати цю інформацію для знищення даних локацій, що мало унеможливити рух частиною колій.Крім того, фсб залучила цих фігурантів до інформаційно-підривної діяльності проти нашої держави.

За даними слідства, "очільник" агентурної групи особисто адміністрував групу прихильників так званої "новоросії" в одній із соцмереж. Там він організував збір коштів для бойовиків терористичних організацій "л/днр".

Також фігурант створював та поширював у мережі Інтернет матеріали, що закликали до захоплення влади та зміни меж території України. Серед іншого, він робив це через ресурс novorus.info - так зване "центральне информагентство новороссии".

СБУ поетапно задокументувала розвідувально-підривну діяльність ворожих агентів і затримала їх.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили очільнику мережі про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110;
  • ч. 1 ст. 258-3.

Його родичу підозра оголошена за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

У Красногорівці Донецької області затримано агента російської розвідки, який відстежував місця дислокації українських військ з метою підготовки до захоплення міста.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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