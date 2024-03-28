Государственные сайты Словении стали объектом необычных кибератак

Доступ к веб-сайту президента Словении и государственным порталам был ограничен в связи с DDoS-атаками. В словенском центре реагирования по вопросам кибербезопасности SI-CERT подтверждают, что DDoS-нападение уже удалось остановить. По данным словенских СМИ, к кибератаке может быть причастна российская хакерская группа cyber army russia reborn, передает УНН, со ссылкой на информплаторму N1 и Slo-Tech.

Детали

В Словении веб-сайты органов государственной власти, в том числе президента республики, стали объектом кибератак. Правительственный офис по вопросам информационной безопасности объявил сегодня, что атаки были DDOS-атаками (атаками перегрузки). Однако несанкционированного доступа к системе не произошло, - указывается что это был "не был классический киберинцидент и не было несанкционированного доступа к системе".

Национальный центр реагирования по кибербезопасности SI-CERT подтвердил, что кибератаки удалось остановить, но в учреждении не комментируют, кто стоит за увеличением трафика на киберинфраструктуре Словении.

Справка

DDoS - это объемная атака, означающая, что на жертву заливается большое количество данных. Обычно используется большое количество огромных UDP-пакетов из разных источников. Распределенные атаки осуществляются с помощью бот-сети зараженных иностранных компьютеров, которые невольно используются для синхронного проведения атаки. DDoS-атаки отслеживаются центрами реагирования стран-членов ЕС и НАТО с начала полномасштабной войны рф против Украины.

Известно, что российская хакерская группа Cyber Army Russia Reborn выступила и взяла на себя ответственность за атаку. Они утверждают, что атаковали государственные службы из-за того, что Словения присоединилась к инициативе Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины. Пока неизвестно, действительно ли упомянутая группировка несет ответственность за нападение на стороне президента Словении.

Напомним,

По данным Bloomberg, российские хакеры попытались обмануть представителей немецких политических партий с помощью фальшивых приглашений на ужин.

Хакеры ГУР МО Украины атаковали несколько важных серверов в россии, в том числе сайт российских государственных наград, сервер российских органов государственной власти и сайт федеральной службы охраны рф.