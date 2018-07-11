Хозяйственный суд Киева возобновил работу после "разминирования"

"Проверка судебных учреждений завершена. Никаких взрывчатых веществ и опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что возобновил работу Апелляционный административный суд Киева, функционирование которого также прекращалось из-за анонимного сообщения о заминировании.



Напомним, сегодня утром эвакуировали персонал Киевского апелляционного административного суда из-за сообщения о минировании. Позже аналогичная ситуация случилась в Хозяйственном суде Киева. Лицо анонима устанавливается.