Хозяйственный суд Киева возобновил работу после "разминирования"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 42226 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103484 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125393 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132848 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169543 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153540 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141243 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130468 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181552 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118335 просмотра

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Хозяйственный суд Киева возобновил работу после "разминирования"

Хозяйственный суд Киева возобновил работу после "разминирования"

Киев  •  УНН

 • 17376 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. После проведения проверки на наличие взрывчатки возобновил работу Хозяйственный суд Киева. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в г. Киеве передает УНН.

"Проверка судебных учреждений завершена. Никаких взрывчатых веществ и опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возобновил работу Апелляционный административный суд Киева, функционирование которого также прекращалось из-за анонимного сообщения о заминировании.

Напомним, сегодня утром эвакуировали персонал Киевского апелляционного административного суда из-за сообщения о минировании. Позже аналогичная ситуация случилась в Хозяйственном суде Киева. Лицо анонима устанавливается.

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