Хозяйственный суд Киева возобновил работу после "разминирования"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. После проведения проверки на наличие взрывчатки возобновил работу Хозяйственный суд Киева. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в г. Киеве передает УНН.
"Проверка судебных учреждений завершена. Никаких взрывчатых веществ и опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что возобновил работу Апелляционный административный суд Киева, функционирование которого также прекращалось из-за анонимного сообщения о заминировании.
Напомним, сегодня утром эвакуировали персонал Киевского апелляционного административного суда из-за сообщения о минировании. Позже аналогичная ситуация случилась в Хозяйственном суде Киева. Лицо анонима устанавливается.