Господарський суд Києва відновив роботу після "розмінування"

"Перевірка судових установ завершена. Жодних вибухових речовин та небезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.



Раніше повідомлялося, що відновив роботу Апеляційний адміністративний суд Києва, функціонування якого також припинялося через анонімне повідомлення про замінування.



Нагадаємо, сьогодні вранці евакуювали персонал Київського апеляційного адміністративного суду через повідомлення про мінування. Пізніше аналогічна ситуація трапилася у Господарському суді Києва. Особа аноніма встановлюється.