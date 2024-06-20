В Одесском районе 13-летний парень взобрался на грузовой вагон и получил поражение электротоком. Как сообщили правоохранители, парня госпитализировали в больницу с множественными электрическими ожогами, передает УНН.

Предварительно полицейские установили, что 13-летний парень залез на грузовой вагон и получил поражение электротоком. Подростка в шоковом состоянии обнаружили рабочие, которые неподалеку ремонтировали электронные линии. Они с помощью лестницы сняли его с вагона и передали работникам вызванной на место скорой медицинской помощи.

Парня госпитализировали в больницу с множественными электрическими ожогами 2-3 степени туловища и конечностей.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего ей будет предоставлена правовая квалификация.

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