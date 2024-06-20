Киев • УНН
По данным полиции, подростка в шоковом состоянии обнаружили рабочие, которые неподалеку ремонтировали электронные линии. Они с помощью лестницы сняли его с вагона и передали работникам вызванной на место скорой медицинской помощи.
В Одесском районе 13-летний парень взобрался на грузовой вагон и получил поражение электротоком. Как сообщили правоохранители, парня госпитализировали в больницу с множественными электрическими ожогами, передает УНН.
Предварительно полицейские установили, что 13-летний парень залез на грузовой вагон и получил поражение электротоком. Подростка в шоковом состоянии обнаружили рабочие, которые неподалеку ремонтировали электронные линии. Они с помощью лестницы сняли его с вагона и передали работникам вызванной на место скорой медицинской помощи.
Парня госпитализировали в больницу с множественными электрическими ожогами 2-3 степени туловища и конечностей.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего ей будет предоставлена правовая квалификация.
Играл с другом возле железной дороги и забрался на вагон: под Киевом 11-летнего мальчика поразило током17 апреля 2024, 15:09 • 16947 просмотров