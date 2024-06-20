Госпіталізували з множинними електричними опіками: під Одесою на залізниці травмувався підліток
Київ • УНН
За даними поліції, підлітка у шоковому стані виявили робітники, які неподалік ремонтували електронні лінії. Вони за допомогою драбини зняли його з вагона та передали працівникам викликаної на місце швидкої медичної допомоги.
В Одеському районі 13-річний хлопець виліз на вантажний вагон та отримав ураження електрострумом. Як повідомили правоохоронці, хлопця госпіталізували до лікарні з множинними електричними опіками, передає УНН.
Попередньо поліцейські встановили, що 13-річний хлопець виліз на вантажний вагон та отримав ураження електрострумом. Підлітка у шоковому стані виявили робітники, які неподалік ремонтували електронні лінії. Вони за допомогою драбини зняли його з вагона та передали працівникам викликаної на місце швидкої медичної допомоги.
Хлопця госпіталізували до лікарні з множинними електричними опіками 2-3 ступеня тулуба та кінцівок.
Поліцейські встановлюють всі обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.
Грався з другом біля залізниці і видерся на вагон: під Києвом 11-річного хлопчика вразило струмом17.04.24, 18:09 • 18775 переглядiв