Госдолг США пересек отметку в 39 трлн долларов на фоне войны с Ираном - СМИ
Киев • УНН
Показатель вырос на триллион за пять месяцев из-за расходов на оборону и налоговых изменений. Война с Ираном уже стоила американскому бюджету 12 миллиардов.
Государственный долг Соединенных Штатов Америки превысил 39 триллионов долларов уже через несколько недель после начала совместной с Израилем военной операции против Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
Данная цифра подчеркивает противоречивые приоритеты администрации: от принятия масштабного налогового закона, увеличения расходов на оборону и усиления контроля за иммиграцией до сокращения самого долга — последнее Дональд Трамп обещал сделать сначала как кандидат, а затем как президент.
Мы должны осознать эти тревожные темпы роста и значительную финансовую нагрузку, которую мы возлагаем на следующее поколение
Пять месяцев назад государственный долг США достиг 38 триллионов долларов, а за два месяца до того - 37 триллионов.
Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт недавно заявил, что война в Иране до сих пор стоила США более 12 миллиардов долларов.
Напомним
Глава Пентагона США Пит Хегсет заявил, что может обратиться в Конгресс с запросом на более 200 млрд долларов финансирования для войны с Ираном.