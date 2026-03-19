Госдолг США пересек отметку в 39 трлн долларов на фоне войны с Ираном - СМИ

Фото: pixabay

Государственный долг Соединенных Штатов Америки превысил 39 триллионов долларов уже через несколько недель после начала совместной с Израилем военной операции против Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Данная цифра подчеркивает противоречивые приоритеты администрации: от принятия масштабного налогового закона, увеличения расходов на оборону и усиления контроля за иммиграцией до сокращения самого долга — последнее Дональд Трамп обещал сделать сначала как кандидат, а затем как президент.

Мы должны осознать эти тревожные темпы роста и значительную финансовую нагрузку, которую мы возлагаем на следующее поколение - заявил Майкл Петерсон, председатель и генеральный директор некоммерческой организации "Фонд Питера Г. Петерсона".

Пять месяцев назад государственный долг США достиг 38 триллионов долларов, а за два месяца до того - 37 триллионов.

Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт недавно заявил, что война в Иране до сих пор стоила США более 12 миллиардов долларов.

Напомним

Глава Пентагона США Пит Хегсет заявил, что может обратиться в Конгресс с запросом на более 200 млрд долларов финансирования для войны с Ираном.