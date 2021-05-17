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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Гороскоп на 17 - 23 мая

Киев • УНН

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Гороскоп на 17 - 23 мая

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Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

Это очень яркая неделя для вас. С 20 мая Солнце войдёт в ваш знак Зодиака, поэтому вы на себя перетянете внимание. Вы станете яркими, заметными и перед вами откроются очень многие перспективы. Многие из вас на этой неделе могут быть заняты вопросами собственного имиджа: сменить гардероб, поменять прическу, возможно даже найти для себя какое-то новое хобби. Некоторые из вас почувствуют силу в связи со своим днём рождения и почувствуют свою значимость. Очень замечательно! Хорошо если вы начнёте ярко себя проявлять, притягивать на себя внимание окружающих. Самое время внедрять свои самые интересные идеи в жизнь. На этой неделе будет много важных знакомств и знакомств с важными людьми. Но постарайтесь в такие числа как 20 и 21 мая - уходить от скандалов, чтобы не очутиться в их эпицентре. Финансово неделя будет также благоприятной. Возможно повышение зарплаты, премии, бонусы, возможно легкие заработки, быстрые заработки. Хорошее время для тех, кто работает на фрилансе, занимается блогерством или просто работает сам на себя. Также могут разрешится многие судебные вопросы если они есть или же вопросы, связанны с документами. Вы можете получить долгожданные документы или положительно разрешить вопросы с кредитами. И постарайтесь на этой неделе опираться на своих единомышленников и друзей. Проводите с ними больше времени. От них вы можете получить также очень интересное предложение. Большой успех вас ждёт в личных отношениях. Спешите знакомиться, одинокие Близнецы. А вот что касается семейных Близнецов, здесь пожалуйста, избегайте скандалов. Потому что эта неделя принесёт вам очень много страстей, поэтому лучше вам как можно больше и романтичнее провести вместе время. Здоровье на этой неделе также будет отличное. Постарайтесь добавить больше динамики, спорта, бега, а тех, кто болен, может ожидать очень быстрое восстановление и даже полное выздоровление.

Украинские Национальные Новости

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