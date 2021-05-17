Гороскоп на 17 - 23 травня

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

Це дуже яскравий тиждень для вас. З 20 травня Сонце увійде в ваш знак Зодіаку, тому ви на себе перетягнете увагу. Ви станете яскравими, помітними і перед вами відкриються дуже багато перспектив. Багато з вас на цьому тижні можуть бути зайняті питаннями власного іміджу: змінити гардероб, поміняти зачіску, можливо навіть знайти для себе якесь нове хобі. Деякі з вас відчують силу в зв'язку зі своїм днем народження і відчують свою значимість. Дуже чудово! Добре якщо ви почнете яскраво себе проявляти, притягувати до себе увагу оточуючих. Саме час впроваджувати свої найцікавіші ідеї в життя. На цьому тижні буде багато важливих знайомств і знайомств з важливими людьми. Але постарайтеся в такі числа як 20 і 21 травня - йти від скандалів, щоб не опинитися в їх епіцентрі. Фінансово тиждень буде також сприятливим. Можливе підвищення зарплати, премії, бонуси, можливо легкі заробітки, швидкі заробітки. Гарний час для тих, хто працює на фрілансі, займається блогерством або просто працює сам на себе. Також можуть вирішиться багато судових питань, якщо вони є, або ж питання, пов'язані з документами. Ви можете отримати довгоочікувані документи або позитивно вирішити питання з кредитами. І постарайтеся на цьому тижні спиратися на своїх однодумців і друзів. Проводьте з ними більше часу. Від них ви можете отримати також дуже цікаву пропозицію. Великий успіх вас чекає в особистих відносинах. Поспішайте знайомитися, самотні Близнюки. А ось що стосується сімейних Близнюків, тут будь ласка, уникайте скандалів. Тому що цей тиждень принесе вам дуже багато пристрастей, тому краще вам якомога більше і романтичніше провести разом час. Здоров'я на цьому тижні також буде відмінне. Постарайтеся додати більше динаміки, спорту, бігу, а тих, хто хворий, може очікувати дуже швидке відновлення і навіть повне одужання.