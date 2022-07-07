Горели российские танки, пылали: в СБУ показали, как "работают" ударные дроны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В Службе безопасности Украины показали видео "работы" ударных дронов, эффективно уничтожающих технику врага, передает УНН.
Цитата
"Горели российские танки, пылали… А над ними наши ударные дроны летали. Бьем врагов там, где они не ждут, но бьем так мощно – чтобы сразу росла статистика их потерь!" - говорится в описании к видео.
Ранее
Украинские десантники показали, как уничтожают вражеские грузовики.