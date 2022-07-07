Горели российские танки, пылали: в СБУ показали, как "работают" ударные дроны

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"Горели российские танки, пылали… А над ними наши ударные дроны летали. Бьем врагов там, где они не ждут, но бьем так мощно – чтобы сразу росла статистика их потерь!" - говорится в описании к видео.

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Украинские десантники показали, как уничтожают вражеские грузовики.