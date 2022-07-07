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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 27955 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Горіли російські танки, палали: у СБУ показали, як "працюють" ударні дрони

Горіли російські танки, палали: у СБУ показали, як "працюють" ударні дрони

Київ • УНН

 • 177787 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. У Службі безпеки України показали відео "роботи" ударних дронів, які ефективно нищать техніку ворога, передає УНН.

Цитата

"Горіли російські танки, палали… А над ними наші ударні дрони кружляли. Б‘ємо ворогів там, де вони не чекають, але б‘ємо так потужно – щоб одразу зростала статистика їхніх втрат!" - йдеться в описі до відео.

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