Горіли російські танки, палали: у СБУ показали, як "працюють" ударні дрони

Цитата

"Горіли російські танки, палали… А над ними наші ударні дрони кружляли. Б‘ємо ворогів там, де вони не чекають, але б‘ємо так потужно – щоб одразу зростала статистика їхніх втрат!" - йдеться в описі до відео.

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Українські десантники показали, як нищать ворожі вантажівки.