Горіли російські танки, палали: у СБУ показали, як "працюють" ударні дрони
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У Службі безпеки України показали відео "роботи" ударних дронів, які ефективно нищать техніку ворога, передає УНН.
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"Горіли російські танки, палали… А над ними наші ударні дрони кружляли. Б‘ємо ворогів там, де вони не чекають, але б‘ємо так потужно – щоб одразу зростала статистика їхніх втрат!" - йдеться в описі до відео.
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