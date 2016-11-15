Google изменит свою корпоративную политику
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Компания Google заявила, что она работает над обновлением политики. Изменения коснутся ограничения количества объявлений и контроля над поддельными новостями, передает УНН со ссылкой на Reuters .
"Двигаясь вперед, мы будем ограничивать показ рекламы на страницах", - заявила компания.
О том, что изменение политики является неизбежной, пресс-секретарь компании Google сообщил Reuters.
Изменение политики происходит на фоне все более активных дебатов относительно того, насколько ответственно технологические компании наблюдают за достоверностью и распространением новостей в интернете.