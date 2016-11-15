Google змінить власну корпоративну політику
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Компанія Google заявила, що вона працює на оновлення політики. Зміни стосуватимуться обмеження кількості оголошень і контроль над підробленими новинами, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Рухаючись вперед, ми будемо обмежувати показ реклами на сторінках”, — заявила компанія.
Про те, що зміна політики є неминучою, прес-секретар компанії Google повідомив Reuters.
Зміна політики відбувається на тлі все більш активних дебатів щодо того, наскільки відповідально технологічні компанії спостерігають за достовірністю і поширенням новин в інтернеті.