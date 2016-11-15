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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Google змінить власну корпоративну політику

Google змінить власну корпоративну політику

Київ • УНН

 • 8884 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Компанія Google заявила, що вона працює на оновлення політики. Зміни стосуватимуться обмеження кількості оголошень і контроль над підробленими новинами, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Рухаючись вперед, ми будемо обмежувати показ реклами на сторінках”, — заявила компанія.

Про те, що зміна політики є неминучою, прес-секретар компанії Google повідомив Reuters.

Зміна політики відбувається на тлі все більш активних дебатів щодо того, наскільки відповідально технологічні компанії спостерігають за достовірністю і поширенням новин в інтернеті.

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