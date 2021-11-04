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Google изменит правила входа в аккаунт: появится двухэтапная проверка

Киев • УНН

 • 35574 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Google с 9 ноября введет двухэтапную проверку при входе в аккаунт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gizmochina.

Google изменит правила входа в аккаунт: появится двухэтапная проверка

Детали

Как сообщают, пользователи не смогут заходить в свой аккаунт с помощью одного пароля, появится дополнительный этап проверки.

Во время каждого входа в учетную запись Google пользователю будет приходить SMS или электронное письмо с одноразовым паролем, который нужно будет ввести для подтверждения личности.

Нововведение должно повысить уровень безопасности аккаунтов и искоренить проблему взлома паролей.

Пока что двухэтапная аутентификация необязательная для всех. К концу 2021 года Google планирует перевести на нее 150 млн пользователей.

Напомним

Google постепенно будет внедрять на мобильных устройствах бесконечную ленту результатов поиска. Когда пользователь долистает до конца результатов поиска, автоматически будут загружаться другие результаты.

Новая функция, по мнению компании, позволит пользователям увидеть информацию, до которой они обычно не доходят. Большинство людей просматривают не более четырех страниц.

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