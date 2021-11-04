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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40060 перегляди

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Google змінить правила входу в акаунт: з'явиться двоетапна перевірка

Київ • УНН

 • 35574 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Компанія Google з 9 листопада запровадить двоетапну перевірку під час входу до облікового запису. Про це повідомляє УНН із посиланням на Gizmochina.

Google змінить правила входу в акаунт: з'явиться двоетапна перевірка

Деталі

Як повідомляють, користувачі не зможуть заходити у свій акаунт за допомогою одного пароля, з'явиться додатковий етап перевірки.

Під час кожного входу до облікового запису Google користувачеві надходитиме SMS або електронний лист із одноразовим паролем, який потрібно буде ввести для підтвердження особи.

Нововведення має підвищити рівень безпеки акаунтів і викорінити проблему злому паролів.

Поки що двоетапна аутентифікація необов'язкова для всіх. До кінця 2021 року Google планує перевести на неї 150 млн користувачів.

Нагадаємо

Google поступово впроваджуватиме на мобільних пристроях нескінченну стрічку результатів пошуку. Коли користувач догортає до кінця результатів пошуку, автоматично завантажуватимуться інші результати.

Нова функція, на думку компанії, дость змогу користувачам побачити інформацію, до якої вони зазвичай не доходять. Більшість людей переглядають не більше ніж чотири сторінки.

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