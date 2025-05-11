Google заплатит 1,375 миллиарда долларов Техасу из-за нарушения конфиденциальности
Киев • УНН
Google согласилась выплатить 1,375 миллиарда долларов Техасу для урегулирования исков о нарушении конфиденциальности данных пользователей. Соглашение касается инкогнито, истории местоположения и биометрических данных.
Компания Google согласилась выплатить 1,375 миллиарда долларов в рамках соглашения, достигнутого со штатом Техас из-за обвинений в нарушении конфиденциальности данных пользователей. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.
Детали
О том, что компания Google согласилась выплатить компенсацию, сообщил генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон.
Отмечается, что соглашение урегулирует два судебных иска, касавшихся трех продуктов, которые якобы нарушали техасские законы о защите прав потребителей.
В Техасе большие технологии не стоят над законом. В течение многих лет Google тайно отслеживал передвижения людей, частные поисковые запросы и даже их голосовые данные и геометрию лица с помощью своих продуктов и сервисов. Я дал отпор и победил
Как пишет информагентство, детали сделки не разглашаются.
В Google заявили, что соглашение урегулирует претензии относительно инкогнито, истории местонахождения и обвинений, связанных с биометрическими данными. Компания не признала никаких правонарушений.
В 2022 году Пакстон дважды подавал в суд на Google, утверждая, что компания собирала у жителей Техаса данные о геометрии их лиц и голосовые отпечатки без получения надлежащего согласия.
Он также утверждал, что компания отслеживала местонахождение пользователей даже тогда, когда они думали, что выключили эту функцию, и вводила пользователей в заблуждение относительно режима инкогнито, который должен обеспечить приватный просмотр веб-страниц.
По словам представителя Google, урегулирование не требует внесения изменений в продукт.
Напомним
Google согласилась выплатить 28 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска. Компанию обвиняют в том, что она отдает предпочтение белым и азиатским работникам.
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