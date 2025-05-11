Google заплатить 1,375 мільярда доларів Техасу через порушення конфіденційності
Київ • УНН
Google погодилася виплатити 1,375 мільярда доларів Техасу для врегулювання позовів щодо порушення конфіденційності даних користувачів. Угода стосується інкогніто, історії місцезнаходження та біометричних даних.
Компанія Google погодилася виплатити 1,375 мільярда доларів у рамках угоди, досягнутої зі штатом Техас через звинувачення в порушенні конфіденційності даних користувачів. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.
Деталі
Про те, що компанія Google погодилася виплатити компенсацію повідомив генеральний прокурор штату Техас Кен Пакстон.
Зазначається, що угода врегулює два судові позови, які стосувалися трьох продуктів, які нібито порушували техаські закони про захист прав споживачів.
У Техасі великі технології не стоять над законом. Протягом багатьох років Google таємно відстежував пересування людей, приватні пошукові запити та навіть їх голосові дані та геометрію обличчя за допомогою своїх продуктів та сервісів. Я дав відсіч і переміг
Як пише інформагенція, деталі угоди не розголошуються.
У Google заявили, що угода врегулює претензії щодо інкогніто, історії місцезнаходження та звинувачень, пов'язаних з біометричними даними. Компанія не визнала жодних правопорушень.
У 2022 році Пакстон двічі подавав до суду на Google, стверджуючи, що компанія збирала у жителів Техасу дані про геометрію їхніх осіб та голосові відбитки без отримання належної згоди.
Він також стверджував, що компанія відстежувала місцезнаходження користувачів навіть тоді, коли вони думали, що вимкнули цю функцію, і вводила користувачів в оману щодо режиму інкогніто, який має на меті забезпечити приватний перегляд веб-сторінок.
За словами представника Google, врегулювання не потребує внесення змін до продукту.
Нагадаємо
Google погодилася виплатити 28 мільйонів доларів для врегулювання колективного позову. Компанію звинувачують у тому, що вона віддає перевагу білим та азіатським працівникам.
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