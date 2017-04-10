Google посвятил дудл поэтессе Б.Ахмадулиной

Анимационный дудл посвященный юбилею представителя поколения поэтов-шестидесятников - русской поэтессы Беллы Ахмадулиной. В этот день ей могло бы исполниться 80 лет.

Б.Ахмадулина начала писать стихи еще в школьные годы. В 1960 году окончила Литературный институт (была исключена за отказ поддержать травлю Бориса Пастернака, а потом восстановилась). В 22 года поэтесса написала одно из своих самых известных произведений "По улице моей который год...".

Праздничные дудлы обычно появляются в честь годовщины важных событий или юбилеев знаменитых писателей, художников, музыкантов, первооткрывателей и ученых.

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