Google посвятил дудл поэтессе Б.Ахмадулиной

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45418 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103665 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159324 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117726 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117278 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113006 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104598 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107158 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103646 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154301 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Google посвятил дудл поэтессе Б.Ахмадулиной

Google посвятил дудл поэтессе Б.Ахмадулиной

Киев  •  УНН

 • 10149 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сегодня, 10 апреля, Google представил дудл к 80-летию со дня рождения поэтессы Беллы Ахмадулиной, передает УНН.

Анимационный дудл посвященный юбилею представителя поколения поэтов-шестидесятников - русской поэтессы Беллы Ахмадулиной. В этот день ей могло бы исполниться 80 лет.

Б.Ахмадулина начала писать стихи еще в школьные годы. В 1960 году окончила Литературный институт (была исключена за отказ поддержать травлю Бориса Пастернака, а потом восстановилась). В 22 года поэтесса написала одно из своих самых известных произведений "По улице моей который год...".

Праздничные дудлы обычно появляются в честь годовщины важных событий или юбилеев знаменитых писателей, художников, музыкантов, первооткрывателей и ученых.

Как сообщал УНН, Google разместил логотип ко дню рождения М.Вовчка.

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