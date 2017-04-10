Google присвятив дудл поетесі Б.Ахмадуліній
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Сьогодні, 10 квітня, Google представив дудл до 80-річчя з дня народження поетеси Белли Ахмадуліної, передає УНН.
Анімаційний дудл присвячений ювілею представника покоління поетів-шістдесятників — російської поетеси Белли Ахмадуліної. У цей день їй могло б виповнитися 80 років.
Б.Ахмадуліна почала писати вірші ще в шкільні роки. У 1960 році закінчила Літературний інститут (була виключена за відмову підтримати цькування Бориса Пастернака, а потім відновилася). У 22 роки поетеса написала одне зі своїх найвідоміших творів “Вулицею моєю вже який рік...” (“По улице моей который год...”).
Святкові дудли зазвичай з’являються в честь роковин важливих подій або ювілеїв знаменитих письменників, художників, музикантів, першовідкривачів і вчених.
Як повідомляв УНН, Google розмістив логотип до дня народження М.Вовчка.