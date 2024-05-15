Google представил Project Gameface для управления в режиме "свободные руки", с помощью жестов или движений головы

Компания Google объявила, что код Project Gameface, игровой "мышки", которой можно управлять, мимикой, теперь доступен с открытым исходным кодом для разработчиков Android. Внедрение позволит пользователям открыть рот, чтобы переместить курсор, или поднять брови, чтобы нажать и перетащить, передает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Пользователи Android вскоре получат доступ к революционной форме управления устройством: полностью свободной навигации, используя возможности Google AI и отслеживания лица.

Речь идет о проекте Gameface был анонсирован во время конференции Google I/O еще в прошлом году: он разработан для настольных компьютеров, использует камеру устройства и базу данных выражений лица с API для управления курсором.

"С помощью камеры устройства он беспрепятственно отслеживает выражения лица и движения головы, превращая их в интуитивно понятное и персонализированное управление. Теперь разработчики могут создавать приложения, где их пользователи могут настраивать свой опыт, настраивая выражение лица, размеры жестов, скорость курсора и т.д.", - пояснил Google в своем объявлении.

Дополнение

Хотя Gameface изначально был разработан для геймеров, Google заявляет, что также сотрудничает с Integral - социальным предприятием в Индии, которое занимается вопросами доступности, чтобы увидеть, как они могут распространить его на другие среды, такие как работа, школа и социальные ситуации.

Проект Gameface вдохновлен парализованным стримером видеоигр Лансом Карром, который страдает мышечной атрофией. Карр сотрудничал с Google над проектом, имея целью создать более дешевую и доступную альтернативу дорогим системам слежения за головой.

Напомним,

Google внедряет поиск на основе искусственного интеллекта с моделью Gemini для предоставления прямых ответов и возможностей планирования, таких как планы питания и отпуска, а также визуальный поиск с помощью видео, который будет внедрен по всему миру до конца 2024 года.

Владелец Facebook Meta заявил во вторникк, что закрывает свое бизнес-приложение Workplace, чтобы сосредоточиться на искусственном интеллекте и метавселенной.