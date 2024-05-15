Google представив Project Gameface для керування у режимі "вільні руки", за допомогою жестів або рухів голови

Компанія Google оголосила, щоProject Gameface, ігрової "мишки", якою можна керувати, мімікою, тепер доступний з відкритим вихідним кодом для розробників Android. Запровадження довзолить користувачам відкрити рот, щоб перемістити курсор, або підняти брови, щоб натиснути та перетягнути. Про це передає УНН із посиланням на The Verge.

Деталі

Користувачі Android незабаром отримають доступ до революційної форми керування пристроєм: повністю вільної навігації, використовуючи можливості Google AI та відстеження обличчя.

Йдеться про проект Gameface був анонсований під час конференції Google I/O ще минулого року: він розроблений для настільних комп’ютерів, використовує камеру пристрою та базу даних виразів обличчя з API для керування курсором.

За допомогою камери пристрою він безперешкодно відстежує вирази обличчя та рухи голови, перетворюючи їх на інтуїтивно зрозуміле та персоналізоване керування. Тепер розробники можуть створювати програми, де їхні користувачі можуть налаштовувати свій досвід, налаштовуючи вираз обличчя, розміри жестів, швидкість курсору тощо - пояснив Google у своєму оголошенні.

Доповнення

Хоча Gameface спочатку був розроблений для геймерів, Google заявляє, що також співпрацює з Integral - соціальним підприємством в Індії, яке займається питаннями доступності, щоб побачити, як вони можуть поширити його на інші середовища, такі як робота, школа та соціальні ситуації.

Проект Gameface натхненний паралізованим стримером відеоігор Лансом Карром, який страждає на м'язову атрофію. Карр співпрацював з Google над проектом, маючи на меті створити дешевшу та доступнішу альтернативу дорогим системам стеження за головою.

Нагадаємо

Google впроваджує пошук на основі штучного інтелекту з моделлю Gemini для надання прямих відповідей і можливостей планування, таких як плани харчування та відпустки, а також візуальний пошук за допомогою відео, який буде впроваджено по всьому світу до кінця 2024 року.

Власник Facebook Meta заявив у вівторок, що закриває свій бізнес-додаток Workplace, щоб зосередитися на штучному інтелекті та метавсесвіті.