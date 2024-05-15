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Власник Facebook закриває додаток для бізнесу

Власник Facebook закриває додаток для бізнесу

Київ • УНН

 • 13320 перегляди

До серпня 2025 року компанія Meta припиняє випуск додатку для бізнес-співпраці Workplace, щоб зосередитися на технологіях штучного інтелекту та метавсесвіту.

Власник Facebook Meta заявив у вівторок, що закриває свій бізнес-додаток Workplace, щоб зосередитися на штучному інтелекті та метавсесвіті, пише УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

Компанія заявила, що вірить, що технології штучного інтелекту і метавсесвіту, що розробляються нею, "фундаментально змінять наш підхід до роботи" в міру згортання продукту Workplace, онлайн-інструменту для спільної роботи, призначеного для корпоративних клієнтів.

Існуючі клієнти можуть використовувати Workplace до 31 серпня 2025 року, коли їм буде надано можливість переходу на продукт Zoom Workvivo, який Meta назвала своїм "єдиним кращим партнером з міграції". За даними компанії, клієнти зможуть переглядати дані свого робочого місця приблизно протягом року після того, як програма перестане працювати.

Рішення відмовитися від програми відбувається на тлі того, що Meta інвестує мільярди у розвиток свого метавсесвіту та можливостей штучного інтелекту, одночасно скорочуючи тисячі робочих місць в інших відділах. У квітні компанія запустила нових чат-ботів на базі штучного інтелекту, які продемонстрували як вражаючі можливості, так і дивні тенденції. Наприклад, коли в соціальних мережах було запущено агента Meta AI, він намагався роздати неіснуючі предмети членам групи "Buy Nothing" ("Нічого не купуйте") на Facebook.

Доповнення

Workplace, представлений у 2016 році, дозволяє колегам обмінюватися файлами, а також надає центр для політик та документів компанії серед інших функцій. У 2021 році додаток мав 7 мільйонів платних користувачів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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