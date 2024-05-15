Владелец Facebook закрывает приложение для бизнеса

Владелец Facebook Meta заявил во вторник, что закрывает свое бизнес-приложение Workplace, чтобы сосредоточиться на искусственном интеллекте и метавселенной, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Компания заявила, что верит, что разрабатываемые ею технологии искусственного интеллекта и метавселенной "фундаментально изменят наш подход к работе" по мере сворачивания продукта Workplace, онлайн-инструмента для совместной работы, предназначенного для корпоративных клиентов.

Существующие клиенты могут использовать Workplace до 31 августа 2025 года, когда им будет предоставлена возможность перехода на продукт Zoom Workvivo, который Meta назвала своим "единственным лучшим партнером по миграции". По данным компании, клиенты смогут просматривать данные своего рабочего места примерно в течение года после того, как программа перестанет работать.

Решение отказаться от приложения происходит на фоне того, что Meta инвестирует миллиарды в развитие своей метавселенной и возможностей искусственного интеллекта, в то же время сокращая тысячи рабочих мест в других отделах. В апреле компания запустила новых чат-ботов на базе искусственного интеллекта, которые продемонстрировали как впечатляющие возможности, так и странные тенденции. Например, когда в социальных сетях был запущен агент Meta AI, он пытался раздать несуществующие предметы членам группы "Buy Nothing" ("Ничего не покупайте") на Facebook.

Дополнение

Workplace, представленный в 2016 году, позволяет коллегам обмениваться файлами, а также предоставляет центр для политик и документов компании среди других функций. В 2021 году приложение имело 7 миллионов платных пользователей.