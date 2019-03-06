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Google показывает россиянам Крым частью России

Google показывает россиянам Крым частью России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Компания Google для российских пользователей изображает оккупированный Крым частью территории Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные Google Maps, полученные с российской IP-адреса, сообщает УНН.

Так, сервис Google Maps действительно демонстрирует оккупированный Крым частью РФ - в частности, административная граница между АРК и Херсонской областью обозначена как государственная граница.

При этом из Украины Крым по-прежнему подается частью украинской территории.

Как сообщило российское издание ТАСС, пресс-служба Google в ответ на запрос о принадлежности Крыма рассказала о своих усилиях для "объективного изображения спорных регионов".

"Мы считаем, что мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google карт на iOS видела неверную информацию", - сказали во вторник ТАСС в пресс-службе компании, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ", - сообщила пресс-служба компании.

До этого в Госдуме России инициировали проверку в связи с "неверным" отображением территориальной принадлежности Крыма на картах Google.

Ранее сообщал УНН, что в Госдуме России анонсировали исправления "ошибки", в связи с которой Google отражал Крым как часть Украины.

Напомним, в МИД Украины объяснили, почему на картах Google Крым является "российским".

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