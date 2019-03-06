Google показує росіянам Крим частиною Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Компанія Google для російських користувачів зображує окупований крим частиною території Російської Федерації. Про це свідчать дані Google Maps, отримані з російської IP-адреси, повідомляє УНН.
Так, сервіс Google Maps дійсно демонструє окупований Крим частиною РФ - зокрема, адміністративна межа між АРК і Херсонською областю позначений як державний кордон.
При цьому з України Крим як і раніше подається частиною української території.
Як повідомило російське видання ТАСС, прес-служба Google у відповідь на запит щодо приналежності Криму розповіла про свої зусилля щодо "об'єктивного зображення спірних регіонів".
"Ми вважаємо, що ми виправили помилку, через яку невелика частина користувачів Google карт на iOS бачила невірну інформацію. Ми прикладаємо всі зусилля для об'єктивного зображення спірних регіонів, і там, де у нас є локальні версії Google карт, як у Росії, ми слідуємо місцевому законодавству при відображенні назв і кордонів", - повідомила прес-служба корпорації.
До цього в Держдумі Росії ініціювали перевірку в зв'язку з "невірним" відображенням територіальної приналежності Криму на картах Google.
Раніше УНН повідомляв, що у Держдумі Росії анонсували виправлення "помилки", через яку Google відображав Крим як частину України.
Нагадаємо, у МЗС України пояснили, чому на картах Google Крим є "російським".