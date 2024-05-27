Гонтарева остро раскритиковала деятельность руководства НБУ во время российского вторжения. У Пышного ответили
Киев • УНН
В НБУ назвали эмоциональными упреки Валерии Гонтаревой относительно деятельности руководства Нацбанка во время российского вторжения.
В Нацбанке дали официальный ответ на все упреки Валерии Гонтаревой, бывшей главы центробанка, назвав их эмоциональными и отметив, что они оперируют исключительно цифрами и фактами, передает УНН со ссылкой на НБУ.
"Национальный банк Украины считает необходимым прокомментировать эмоциональные заявления бывшей руководительницы центробанка, опираясь исключительно на цифры, факты и оценку международных партнеров", - отмечается в сообщении.
По словам НБУ, если бы политика центрального банка была бы сориентирована на зарабатывание прибыли для увеличения доходов госбюджета, это могло бы привести к многомиллиардным потерям для экономики и граждан.
"В середине 2022 года экономика и население только начали приспосабливаться к новой реальности, а уровень международных резервов был на самом низком с начала полномасштабной войны уровне, например, в августе 2022 года - 22,4 млрд долл." - говорится в ответе.
В НБУ привели пример, что мировая история показывает, что неосторожная политика центрального банка может привести к потере доверия и серьезным последствиям даже в лучших условиях. Если бы Национальный банк Украины начал раньше смягчать ограничения и снижать ставки, это могло бы истощить международные резервы быстрее, нарушая основные принципы экономики. Украина рисковала бы столкнуться с глубоким валютным кризисом, что могло бы сделать невозможным кредитование, снижение процентных ставок и приток инвестиций из-за валютной либерализации.
"И наконец - международные партнеры Украины неоднократно подчеркивали эффективность монетарной и валютно-курсовой политики НБУ", - добавили в Нацбанке.
Также в ответе говорилось, что ряд ведущих политиков и экономистов, одобряют действия Национального банка Украины.
"Руководитель Европейского департамента МВФ Альфред Каммер, комментируя ситуацию в Украине, говорил, что достигнутая макрофинансовая стабильность является критически важной для национальной безопасности. Национальный банк это лучше понимает, недаром "обеспечение макрофинансовой стабильности при любых условиях" является одной из важнейших целей Стратегии Национального банка Украины", - добавили в НБУ.
Детали
В прошлую пятницу, бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева остро раскритиковала деятельность действующего руководства НБУ во время российского вторжения. Она утверждала, что под руководством Андрея Пышного банки получают сверхприбыли, которые шли за счет ограничения бизнеса и недостаточного финансирования государственного бюджета.
"За эти семь лет, как я ушла из Нацбанка, я никогда публично не критиковала НБУ. Но пришло время. Потому что неправильная монетарная и валютная политика приводят к неправильному результату и, к сожалению, только повышают риски и накапливают дисбалансы в экономике" - сказала Гонтарева в комментарии СМИ.
Она обвинила нынешнего главу Нацбанка Андрея Пышного "в несмелой политике в отношении учетной ставки, в позднем проведении валютной либерализации, в слишком осторожной политике в отношении резервов, отсутствии ограничения импорта, плохой политике в отношении кредитования и др."
"Сори - но это ужасная работа Национального банка", - сказала она.
Напомним
Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне до исторического максимума - 40,1153 гривны за доллар и 43,491 гривны за евро.
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
Гонтарева остро раскритиковала деятельность руководства НБУ во время российского вторжения. У Пышного ответили
Атака на Харьков: враг ударил КАБом по гражданскому предприятию, предварительно, 11 пострадавших
В беларусе начались совместные с рф военные учения: что известно
Удар рф по Снигиревке в Николаевской области: 3 погибших, 6 пострадавших, в том числе двое подростков
Берлин снова выступил против защитного щита НАТО для Украины
Атака на российскую РЛС за почти две тысячи километров от границы: появились спутниковые фото последствий удара БПЛА
Пожар на столичной штрафплощадке: огонь охватил 30 автомобилей, 10 мотоциклов и автобус
Более 300 миллионов детей ежегодно становятся жертвами сексуального насилия в Интернете - исследование
На территории рф упал иранский беспилотник Mohajer-6: что известно
Удар рф по промзоне в Харькове: четверо пострадавших
Популярные
Удар рф по гипермаркету в Харькове: подтверждена гибель 16 человек, еще 45 получили ранения
В ЕС сегодня обсуждение по Украине, Венгрия снова блокирует военную помощь - СМИ
Джамала в третий раз стала мамой: как назвала ребенка
Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
Публикации
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известноЭксклюзив
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащихЭксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
Гонтарева остро раскритиковала деятельность руководства НБУ во время российского вторжения. У Пышного ответили
В НБУ назвали эмоциональными упреки Валерии Гонтаревой относительно деятельности руководства Нацбанка во время российского вторжения.
Атака на Харьков: враг ударил КАБом по гражданскому предприятию, предварительно, 11 пострадавших
Российская атака на Харьков попала КАБом в гражданское предприятие, ранив 11 человек, одна женщина в тяжелом состоянии.
В беларусе начались совместные с рф военные учения: что известно
Совместные учения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны беларуси и россии начались 27 мая и продлятся до 31 мая. Тренировки направлены якобы на защиту государственных и военных объектов от воздушных ударов,
Удар рф по Снигиревке в Николаевской области: 3 погибших, 6 пострадавших, в том числе двое подростков
Три человека погибли, шестеро ранены, в том числе подростки, в результате российской атаки на Снигиревку, Украина, спасательные работы продолжаются.
Берлин снова выступил против защитного щита НАТО для Украины
Правительство Германии выступает против защитного щита НАТО для Украины.
Атака на российскую РЛС за почти две тысячи километров от границы: появились спутниковые фото последствий удара БПЛА
Спутниковые снимки показывают следы возможной атаки беспилотника на российскую радиолокационную станцию дальнего радиуса действия, расположенную в 1800 км от украинской границы.
Пожар на столичной штрафплощадке: огонь охватил 30 автомобилей, 10 мотоциклов и автобус
Пожар охватил около 30 автомобилей, 10 мотоциклов и 1 автобус на штрафплощадке на улице Канальной в столице, прежде чем его потушили спасатели.
Более 300 миллионов детей ежегодно становятся жертвами сексуального насилия в Интернете - исследование
Более 300 миллионов детей ежегодно становятся жертвами сексуального насилия в Интернете, согласно исследованию, проведенному учеными Эдинбургского университета.
На территории рф упал иранский беспилотник Mohajer-6: что известно
Иранский разведывательно-ударный беспилотник Mohajer-6, оснащенный бомбами Ghaem-5, разбился в России вблизи линии фронта.
Удар рф по промзоне в Харькове: четверо пострадавших
Четыре человека получили ранения в результате российского удара по промышленной зоне в Холодногорском районе Харькова, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.