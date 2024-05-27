Гонтарева остро раскритиковала деятельность руководства НБУ во время российского вторжения. У Пышного ответили

В Нацбанке дали официальный ответ на все упреки Валерии Гонтаревой, бывшей главы центробанка, назвав их эмоциональными и отметив, что они оперируют исключительно цифрами и фактами, передает УНН со ссылкой на НБУ.

"Национальный банк Украины считает необходимым прокомментировать эмоциональные заявления бывшей руководительницы центробанка, опираясь исключительно на цифры, факты и оценку международных партнеров", - отмечается в сообщении.

По словам НБУ, если бы политика центрального банка была бы сориентирована на зарабатывание прибыли для увеличения доходов госбюджета, это могло бы привести к многомиллиардным потерям для экономики и граждан.

"В середине 2022 года экономика и население только начали приспосабливаться к новой реальности, а уровень международных резервов был на самом низком с начала полномасштабной войны уровне, например, в августе 2022 года - 22,4 млрд долл." - говорится в ответе.

В НБУ привели пример, что мировая история показывает, что неосторожная политика центрального банка может привести к потере доверия и серьезным последствиям даже в лучших условиях. Если бы Национальный банк Украины начал раньше смягчать ограничения и снижать ставки, это могло бы истощить международные резервы быстрее, нарушая основные принципы экономики. Украина рисковала бы столкнуться с глубоким валютным кризисом, что могло бы сделать невозможным кредитование, снижение процентных ставок и приток инвестиций из-за валютной либерализации.

"И наконец - международные партнеры Украины неоднократно подчеркивали эффективность монетарной и валютно-курсовой политики НБУ", - добавили в Нацбанке.

Также в ответе говорилось, что ряд ведущих политиков и экономистов, одобряют действия Национального банка Украины.

"Руководитель Европейского департамента МВФ Альфред Каммер, комментируя ситуацию в Украине, говорил, что достигнутая макрофинансовая стабильность является критически важной для национальной безопасности. Национальный банк это лучше понимает, недаром "обеспечение макрофинансовой стабильности при любых условиях" является одной из важнейших целей Стратегии Национального банка Украины", - добавили в НБУ.

Детали

В прошлую пятницу, бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева остро раскритиковала деятельность действующего руководства НБУ во время российского вторжения. Она утверждала, что под руководством Андрея Пышного банки получают сверхприбыли, которые шли за счет ограничения бизнеса и недостаточного финансирования государственного бюджета.

"За эти семь лет, как я ушла из Нацбанка, я никогда публично не критиковала НБУ. Но пришло время. Потому что неправильная монетарная и валютная политика приводят к неправильному результату и, к сожалению, только повышают риски и накапливают дисбалансы в экономике" - сказала Гонтарева в комментарии СМИ.

Она обвинила нынешнего главу Нацбанка Андрея Пышного "в несмелой политике в отношении учетной ставки, в позднем проведении валютной либерализации, в слишком осторожной политике в отношении резервов, отсутствии ограничения импорта, плохой политике в отношении кредитования и др."

"Сори - но это ужасная работа Национального банка", - сказала она.

Напомним

Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне до исторического максимума - 40,1153 гривны за доллар и 43,491 гривны за евро.