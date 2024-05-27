Гонтарева гостро розкритикувала діяльність керівництва НБУ під час російського вторгнення. У Пишного відповіли

У Нацбанку дали офіційну відповідь на усі закиди Валерії Гонтаревої, колишньої голови центробанку, назвавши їх емоційними та зазначивши, що вони оперують виключно цифрами та фактами, передає УНН з посиланням на НБУ.

"Національний банк України вважає за необхідне прокоментувати емоційні заяви колишньої очільниці центробанку, спираючись виключно на цифри, факти та оцінку міжнародних партнерів", - зазначається у повідомленні.

За словами НБУ, якщо б політика центрального банку була б зорієнтована на заробляння прибутку для збільшення доходів держбюджету, це могло б призвести до багатомільярдних втрат для економіки та громадян.

"В середині 2022 року економіка і населення лише почали пристосовуватися до нової реальності, а рівень міжнародних резервів був на найнижчому з початку повномасштабної війни рівні, наприклад, у серпні 2022 року – 22,4 млрд дол." - йдеться у відповіді.

У НБУ навели приклад, що світова історія показує, що необережна політика центрального банку може призвести до втрати довіри і серйозних наслідків навіть у кращих умовах. Якби Національний банк України почав раніше пом'якшувати обмеження і знижувати ставки, це могло б виснажити міжнародні резерви швидше, порушуючи основні принципи економіки. Україна ризикувала б зіткнутися з глибокою валютною кризою, що могло б унеможливити кредитування, зниження процентних ставок і притік інвестицій через валютну лібералізацію.

"І насамкінець – міжнародні партнери України неодноразово підкреслювали ефективність монетарної та валютно-курсової політики НБУ", - додали у Нацбанку.

Також у відповіді йшлось, що низка провідних політиків та економістів, схвалюють дії Національного банку України.

"Керівник Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер, коментуючи ситуацію в Україні, казав, що досягнута макрофінансова стабільність є критично важливою для національної безпеки. Національний банк це якнайкраще розуміє, недарма "забезпечення макрофінансової стабільності за будь-яких умов" є однією з найважливіших цілей Стратегії Національного банку України", - додали у НБУ.

Деталі

Минулої п’ятниці, колишня голова Національного банку Валерія Гонтарева гостро розкритикувала діяльність чинного керівництва НБУ під час російського вторгнення. Вона стверджувала що під керівництвом Андрія Пишного банки отримують надприбутки, що йшли за рахунок обмеження бізнесу та недостатнього фінансування державного бюджету.

"За ці сім років, як я пішла з Нацбанку, я ніколи публічно не критикувала НБУ. Але настав час. Тому що неправильна монетарна та валютна політика призводять до неправильного результату й, на жаль, тільки підвищують ризики та накопичують дисбаланси в економіці" - сказала Гонтарєва у коментарі ЗМІ.

Вона звинуватила теперішнього голову Нацбанку Андрія Пишного "у несміливій політиці щодо облікової ставки, у пізньому проведенні валютної лібералізації, у занадто обережній політиці щодо резервів, відсутності обмеження імпорту, поганій політикою щодо кредитування та ін".

"Сорі − але це жахлива робота Національного банку" - сказала вона.

Нагадаємо

Національний банк України підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму - 40,1153 гривні за долар та 43,491 гривні за євро.