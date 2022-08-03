Гондурас запустил «Биткойн-долину»
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Гондурасе люди могут расплачиваться криптовалютой на улицах «Биткойн-долины». Благодаря новшеству страна вошла в тренд цифровой валюты. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Маленький городок в горах, в 20 минутах от столицы Тегусигальпы, стал биткойн-городом.
Владельцы крупных и малых предприятий в Санта-Люсии приспосабливаются к использованию криптовалюты в качестве оплаты, надеясь привлечь больше туристов.
Проект «Биткойн-долины» нацелен на 60 предприятий, которые сначала проходят обучение и внедряют криптовалюту для продвижения своих продуктов и услуг, ожидая распространения этой практики на большее количество предприятий и близлежащих районов.
Хотя некоторые страны Латинской Америки изучают потенциал криптовалюты, существуют некоторые риски.
В сентябре 2021 года Сальвадор принял биткойн как законное платежное средство, имея собственный «Биткойн-пляж» в городе Эль-Зонте, которое является популярным местом для серфинга. Ставке страны на биткойн помешали спад на рынке криптовалют и скептицизм со стороны кредиторов и рейтинговых агентств.
Критики распространения биткойнов предупреждают, что такого рода операции могут способствовать отмыванию денег и финансовой нестабильности, одновременно увеличивая цифровой разрыв, поскольку более бедные слои общества могут испытывать трудности с доступом к технологии.