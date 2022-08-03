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14 марта, 19:57 • 93183 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 111948 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 105058 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 136277 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 136937 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112453 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 106222 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 92453 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111346 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136763 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Гондурас запустил «Биткойн-долину»

Гондурас запустил «Биткойн-долину»

Киев • УНН

 • 173094 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Гондурасе люди могут расплачиваться криптовалютой на улицах «Биткойн-долины». Благодаря новшеству страна вошла в тренд цифровой валюты. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Маленький городок в горах, в 20 минутах от столицы Тегусигальпы, стал биткойн-городом.

Владельцы крупных и малых предприятий в Санта-Люсии приспосабливаются к использованию криптовалюты в качестве оплаты, надеясь привлечь больше туристов.

Проект «Биткойн-долины» нацелен на 60 предприятий, которые сначала проходят обучение и внедряют криптовалюту для продвижения своих продуктов и услуг, ожидая распространения этой практики на большее количество предприятий и близлежащих районов.

Хотя некоторые страны Латинской Америки изучают потенциал криптовалюты, существуют некоторые риски.

В сентябре 2021 года Сальвадор принял биткойн как законное платежное средство, имея собственный «Биткойн-пляж» в городе Эль-Зонте, которое является популярным местом для серфинга. Ставке страны на биткойн помешали спад на рынке криптовалют и скептицизм со стороны кредиторов и рейтинговых агентств.

Критики распространения биткойнов предупреждают, что такого рода операции могут способствовать отмыванию денег и финансовой нестабильности, одновременно увеличивая цифровой разрыв, поскольку более бедные слои общества могут испытывать трудности с доступом к технологии.

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