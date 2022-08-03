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Гондурас запустив «Біткойн-долину»

Гондурас запустив «Біткойн-долину»

Київ • УНН

 • 173095 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Гондурасі люди можуть розплачуватись криптовалютою на вулицях «Біткойн-долини». Завдяки нововведенню країна увійшла до тренду цифрової валюти. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Маленьке містечко в горах, за 20 хвилин від столиці Тегусігальпи, стало біткойн-містом.

Власники великих та малих підприємств у Санта-Люсії пристосовуються до використання криптовалюти як оплати, сподіваючись залучити більше туристів.

Проект «Біткойн-долини» націлений на 60 підприємств, які спочатку проходять навчання та впроваджують криптовалюту для просування своїх продуктів та послуг, очікуючи поширення цієї практики на більшу кількість підприємств та прилеглих районів.

Хоча деякі країни Латинської Америки вивчають потенціал криптовалюту, існують деякі ризики.

У вересні 2021 року Сальвадор прийняв біткойн як законний платіжний засіб, маючи власний «Біткойн-пляж» у місті Ель-Зонте, яке є популярним місцем для серфінгу. Ставці країни на біткойн завадив спад на ринку криптовалют та скептицизм з боку кредиторів та рейтингових агентств.

Критики поширення біткойнів попереджають, що такого роду операції можуть сприяти відмиванню грошей і фінансової нестабільності, одночасно збільшуючи цифровий розрив, оскільки бідніші верстви суспільства можуть мати труднощі з доступом до технології.

Українські Національні Новини

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