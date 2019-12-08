Гончарук: выборы на Донбассе состоятся только после деоккупации

"В понедельник Президент Владимир Зеленский на переговорах в нормандской формате в Париже добиваться полного прекращения огня и достижения мира в Украине.

Сам факт этой встречи - уже непростое достижение. Переговоры - очень сложные. Украина хочет мира на своей земле именно на своих условиях. В основе - суверенитет Украины, полный контроль над границей и выборы по украинскому законодательству только после полной деоккупации.

Прекращение огня. Деоккупация. Возвращение людей и территорий.

Именно таким мы видим наступления мира в Украине. Поддержим нашего Президента! Продемонстрируйте свое единство всем странам-участницам "Нормандской четверки" и всему миру!", - написал премьер.

Напомним, встреча глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России, которые образуют так называемую "нормандскую четверку", состоится в Париже 9 декабря. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Последний раз встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

7 декабря 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский собрал закрытое заседание СНБО перед "нормандским" саммитом.

Ранее три оппозиционные партии Верховной Рады Украины подписали обращение, призывая власть не сдавать национальные интересы во время Нормандского саммита, очертив так называемые "красные линии" - никаких компромиссов относительно унитарного государства и никакой федерализации, никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.