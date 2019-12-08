Гончарук: вибори на Донбасі відбудуться лише після деокупації
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Припинення вогню, деокупація, повернення людей та територій — основні питання, які підніматимуться під час зустрічі у нормандському форматі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє УНН.
“У понеділок Президент Володимир Зеленський на переговорах у Нормандському форматі в Парижі добиватиметься повного припинення вогню та досягнення миру в Україні.
Сам факт цієї зустрічі — уже непросте досягнення. Переговори — дуже складні. Україна прагне миру на своїй землі саме на своїх умовах. В основі — суверенітет України, повний контроль над кордоном і вибори за українським законодавством лише після повної деокупації.
Припинення вогню. Деокупація. Повернення людей і територій.
Саме таким ми бачимо настання миру в Україні. Підтримаймо нашого Президента! Продемонструймо свою єдність всім країнам-учасницям „Нормандської четвірки“ та всьому світу!”, — написав прем’єр.
Нагадаємо, зустріч глав держав та урядів Німеччини, Франції, України та Росії, які утворюють так звану “нормандську четвірку”, відбудеться в Парижі 9 грудня. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.
Останній раз зустріч в “нормандському форматі” на рівні глав держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.
7 грудня 2019 року Президент України Володимир Зеленський зібрав закрите засідання РНБО перед “нормандським” самітом.
Раніше три опозиційні партії Верховної Ради України підписали звернення, закликаючи владу не здавати національні інтереси під час Нормандського саміту, окресливши так звані “червоні лінії” — одних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації, жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.