Гончарук в Давосе: Украина - это лучшая в мире растущая экономика, в которую нужно инвестировать

"Я считаю, что сегодня Украина - это лучшее, возможно, место, лучшая растущая экономика, в которую нужно инвестировать в мире. Еще никогда в истории Украины не было такого молодого Президента, порядочного, умного человека, который является патриотичным и делает все для того, чтобы Украина изменилась. Мы имеем молодой парламент, молодое правительство, профессиональный Национальный банк, профессионалов-руководителей наших официальных органов. И это все для того, чтобы Украина изменилась раз и навсегда", - отметил Премьер.

Он подчеркнул, что именно сейчас - самый подходящий момент инвестировать в Украину.

"Мы знаем, что у вас есть разный опыт работы в нашей стране, но мы предлагаем сейчас перевернуть страницу и попробовать написать успешную историю вашу в Украине и Украины в целом", - сказал Гончарук, обращаясь к присутствующим.

Как сообщал УНН, ранее, выступая в Давосе, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украину выгодно вкладывать, ведь здесь дешевле, чем в Европе.