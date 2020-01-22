Гончарук у Давосі: Україна – це найкраща в світі зростаюча економіка, в яку потрібно інвестувати
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На сьогодні Україна є найкращою зростаючою економікою в світі, у яку необхідно інвестувати. Про це сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час підписання на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі меморандуму про взаєморозуміння із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn, передає кореспондент УНН.
"Я вважаю, що сьогодні Україна – це найкраще, можливо, місце, найкраща зростаюча економіка, в яку потрібно інвестувати, в світі. Ще ніколи в історії України не було такого наймолодшого Президента, порядної, розумної людини, яка є патріотичною і робить все для того, щоб Україна змінилась. Ми маємо наймолодший парламент, наймолодший уряд, професійний Національний банк, професіоналів-керівників наших офіційних органів. І це все для того, щоб Україна змінилась раз і назавжди", - зазначив Прем’єр.
Він підкреслив, що саме зараз – найкращий момент інвестувати в Україну.
"Ми знаємо, що у вас є різний досвід роботи в нашій країні, але ми пропонуємо зараз перегорнути сторінку і спробувати написати успішну історію вашу в Україні і України загалом", - сказав Гончарук, звертаючись до присутніх.
Як повідомляв УНН, раніше, виступаючи у Давосі, Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україну вигідно вкладати, адже тут дешевше, ніж у Європі.