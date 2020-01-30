Гончарук провел совещание с членами правительства касательно экономической стратегии Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел совещание с членами правительства, на котором обсуждалась экономическая стратегия Украины, в частности, дополнительные инвестиции. Об этом журналистам под стенами Кабмина сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.
"Я только что был на совещании у премьер-министра по поводу экономической стратегии. Где мы обсуждали, сколько нужно доинвестировать в Украине для того, чтобы мы достигли производительности труда, так как в других странах", - сказал Милованов.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина имеет все предпосылки для экономического роста в следующие несколько лет.