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Гончарук заявив, що Україна має всі передумови для економічного зростання в наступні роки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Зараз Україна має всі передумови для економічного зростання в наступні декілька років. З такою заявою виступив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на презентації Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року. Про це пише УНН із посиланням на Урядовий портал.

Гончарук заявив, що Україна має всі передумови для економічного зростання в наступні роки

“Підписано важливий документ, який передбачає розвиток фінансового сектору за п’ятьма основними напрямами. В України зараз є все для того, щоб стрімко зростати наступні декілька років. Тенденції, які ми сьогодні спостерігаємо — це і збільшення золотовалютних резервів, і рекордне зниження інфляції — означає, що нашій країні починають вірити”, — підкреслив Гончарук.

Зазначається, що документ затвердили Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Прем’єр також зазначив Уряд і Національний банк є надійними партнерами.

“Уряд і НБУ мають спільні пріоритети: економіці треба максимально швидко дати доступ до дешевих ресурсів і зменшити ризики для фінансових установ”, — зазначив Гончарук.

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За його словами, дешеві кредити потрібні українцям вже зараз, тож з 1 лютого буде запущено програму дешевих кредитів для малого підприємництва під 5%, 7% і 9%, анонсовану раніше Президентом.

“Також ми очікуємо, що в цьому році буде значно зменшена вартість кредитних ресурсів і для іпотеки. Наша мета — 11-12% у гривні”, — повідомив Глава Уряду і додав, що ще одним важливим пріоритетом є доступність фінансових послуг.

“Ми добре розуміємо, що робити. У нас є план. Ми готові до складних викликів, які очікують нас наступні кілька років”, — зауважив Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він в них “повний профан”.

Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії “Слуга народу”, під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, “захмарні” зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.

Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших “зливів” з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб “кожен українець відчув реальні зміни”.

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