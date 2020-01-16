Милованов на фоні "зливів" назвав Гончарука "найкращий прем’єром за всю історію України"

"Я підтримую прем’єр-міністра. Олексій - найкращий прем’єр-міністр за всю історію України. І я це доведу вам фактами. Немає корупції в уряді, немає дерибану позицій, немає дерибану бюджету, немає дерибану державних підприємств. Немає квот в політичних призначеннях. В моєму міністерстві всі призначення та звільнення роблю я. Такого в Україні ніколи не було. Завжди вкручували "смотрящих", - зазначив він.

Милованов відмітив, що на прем’єр-міністра йде атака від опонентів, які не отримали посад в новому уряді, на держпідприємствах та в органах влади.

"Звичайно це не подобається опонентам. Вони не отримали посад в новому уряді та на держпідприємствах та в органах влади. Я сам особисто відмовив десяткам якщо не сотням таких прохань. Інколи просять м’яко, інколи через друзів, буває пропонують хабарі (найбільшу цифру на яку натякали - 10 млн доларів за призначення керівника держпідприємств), інколи погрожують політично, медійно, або навіть фізично. Як я інтерпретую те, що відбувається зараз? Зараз іде чергова атака на прем’єр-міністра від тих, хто хоче поставити на його місце нечесну і більш лояльну людину. Це наїзд - і його буде відбито. Жорстко, спокійно і професійно. Корупціонери програють, бо їх час вже пройшов. Я підтримую прем’єра і всіх міністрів. Я сюди прийшов боротись командою і ми виграємо", - додав він.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства акцентував увагу на тому, що опоненти лякають економічною кризою, хоча насправді стан економіки високий.

"Опоненти постійно лякають всіх економічною кризою, якої немає. Стан економіки найкращий за роки. Наразі економіка України зростає високими темпами – у ІІ і ІІІ кварталах темпи зростання ВВП перевищили 4% і були одними з найвищих у Європі. Зростання стимулюється як значним внутрішнім попитом (споживчим і інвестиційним), так і зростанням продуктивності в сільському господарстві. В четвертому кварталі зростання продовжується, хоча ми очікуємо трошки нижчі результати ніж 4 відсотки", - підсумував він.

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Нагадаємо, у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан".

Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії "Слуга народу", під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, "захмарні" зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.

Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших "зливів" з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб "кожен українець відчув реальні зміни".

Окрім цього, раніше Айварас Абрамовічус в одному з інтерв’ю заявляв, що саме він запропонував кандидатуру Гончарука Президентові України Володимиру Зеленському як одного з тих, хто може очолити уряд. Також Абромавічус додав, що саме за його рішенням Гончарук очолив свого часу офіс BRDO, створений, як відомо, за кошти Європейського Союзу.