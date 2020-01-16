Милованов на фоне "сливов" назвал Гончарука "лучшим премьером за всю историю Украины"

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 13097 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 28238 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 66155 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 129175 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 136027 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 200709 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 197252 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 413719 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229963 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 519828 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3.1м/с
58%
Популярные новости

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 29065 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 20562 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 13455 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 18231 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 15203 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 164944 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 152376 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 239699 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 413719 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 519828 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 66155 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 51176 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 49483 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 56124 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 86498 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Милованов на фоне "сливов" назвал Гончарука "лучшим премьером за всю историю Украины"

Киев • УНН

 • 12507 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на фоне "сливов" с аудиозаписями, где премьер-министр Алексей Гончарук назвал себя "профаном в экономике", заявил, что Гончарук является лучшим главой правительства за всю историю Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует УНН.

Милованов на фоне "сливов" назвал Гончарука "лучшим премьером за всю историю Украины"

"Я поддерживаю премьер-министра. Алексей - лучший премьер-министр за всю историю Украины. И я это докажу вам фактами. Нет коррупции в правительстве, нет дерибана позиций, нет дерибана бюджета, нет дерибана государственных предприятий. Есть квоты в политических назначениях. В моем министерстве все назначения и увольнения делаю я. Такого в Украине никогда не было. Всегда вкручивали "смотрящих", - отметил он.

Милованов отметил, что на премьер-министра идет атака от оппонентов, которые не получили должностей в новом правительстве, на госпредприятиях и в органах власти.

"Конечно это не нравится оппонентам. Они не получили должностей в новом правительстве и на госпредприятиях и в органах власти. Я сам лично отказал десяткам если не сотням таким просьбам. Иногда просят мягко, иногда через друзей, бывает предлагают взятки (наибольшая цифра на которую намекали - 10 млн долларов за назначение руководителя госпредприятий), иногда угрожают политически, медийно, или даже физически. Как я интерпретирую то, что происходит сейчас? Сейчас идет очередная атака на премьер-министра от тех, кто хочет поставить на его место нечестного и более лояльного человека. Это наезд - и он будет отражен. Жестко, спокойно и профессионально. Коррупционеры проигрывают, потому что их время уже прошло. Я поддерживаю премьера и всех министров. Я сюда пришел бороться командой и мы выиграем", - добавил он.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства акцентировал внимание на том, что оппоненты пугают экономическим кризисом, хотя на самом деле состояние экономики высокое.

"Оппоненты постоянно пугают всех экономическим кризисом, которого нет. Состояние экономики лучшее за годы. Сейчас экономика Украины растет высокими темпами - в II и III кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из самых высоких в Европе. Рост стимулируется как значительным внутренним спросом (потребительским и инвестиционным), так и ростом производительности в сельском хозяйстве. В четвертом квартале рост продолжается, хотя мы ожидаем немного ниже результаты чем 4 процента", - подытожил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Милованов прокомментировал слова Коломойского о нем: "Я дебил".

Напомним, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которой должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.

Также напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук через более чем полсуток после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".

Кроме этого, ранее Айварас Абрамовичус в одном из интервью заявлял, что именно он предложил кандидатуру Гончарука Президенту Украины Владимиру Зеленскому как одного из тех, кто может возглавить правительство. Также Абромавичус добавил, что именно по его решению Гончарук возглавил в свое время офис BRDO, созданный, как известно, за средства Европейского Союза.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,021.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,796.14