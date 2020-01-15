Інформація щодо заяви про відставку Гончарука не відповідає дійсності - Кабмін
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Інформація щодо заяви про відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука не відповідає дійсності. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Кабміну, передає УНН.
"Інформація щодо заяви про відставку Прем'єр-міністра не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.
Раніше у прес-службі Кабміну повідомили, що не мають інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.
Нагадаємо, на засіданні фракції “Слуг народу”, яка триває сьогодні з 19:00, обговорють запис розмови Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, де він називає себе “повним профаном” в економіці.
Додамо, що народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський також повідомив, що запис став темою для обговорення на засіданні фракції "Слуга народу".
За його словами, Олексій Гончарук повинен бути відправлений у відставку. Але законних підстав для цього немає - у прем'єра річний імунітет.
"Тому, після образ на адресу президента, ... повинен написати заяву сам", - резюмував Дубінський.
Нагадаємо, у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, прем'єра Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан".
Як повідомляв УНН, на засідання фракції Гончарук так і не приїхав. За словами Дубінського, прем'єр поїхав в Офіс Президента.