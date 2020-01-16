Гончарук заявил, что Украина имеет все предпосылки для экономического роста в последующие годы

“Подписан важный документ, который предусматривает развитие финансового сектора по пяти основным направлениям. В Украине сейчас есть все для того, чтобы быстро расти следующие несколько лет. Тенденции, которые мы сегодня наблюдаем — это и увеличение золотовалютных резервов, и рекордное снижение инфляции — означает, что нашей стране начинают верить”, — подчеркнул Гончарук.

Отмечается, что документ утвердили Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Премьер также отметил, что Правительство и Национальный банк являются надежными партнерами.

“Правительство и НБУ имеют общие приоритеты: экономике надо максимально быстро дать доступ к дешевым ресурсам и уменьшить риски для финансовых учреждений”, — отметил Гончарук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Милованов на фоне “сливов” назвал Гончарука “лучшим премьером за всю историю Украины”

По его словам, дешевые кредиты нужны украинцам уже сейчас, поэтому с 1 февраля будет запущена программа дешевых кредитов для малого предпринимательства под 5%, 7% и 9%, анонсированная ранее Президентом.

“Также мы ожидаем, что в этом году будет значительно уменьшена стоимость кредитных ресурсов и для ипотеки. Наша цель — 11-12% в гривне”, — сообщил глава правительства и добавил, что еще одним важным приоритетом является доступность финансовых услуг.

“Мы хорошо понимаем, что делать. У нас есть план. Мы готовы к сложным вызовам, которые ожидают нас следующие несколько лет”, — отметил Премьер-министр.

Напомним, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он в них “полный профан”.

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии “Слуга народа”, во время которой должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, “заоблачные” зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.

Также напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук через более чем полсуток после появления первых “сливов” с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем работать над тем, чтобы “каждый украинец почувствовал реальные изменения”.