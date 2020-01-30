Гончарук провів нараду з членами уряду щодо економічної стратегії України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук провів нараду з членами уряду, на якій обговорювали економічну стратегію України, зокрема, додаткові інвестиції. Про це журналістам під стінами Кабміну повідомив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає кореспондент УНН.
"Я тільки що був на нараді у Прем’єр-міністра з приводу економічної стратегії. Де ми обговорювали, скільки потрібно доінвестувати в Україну для того, щоб ми досягли продуктивності праці, так як в інших країнах", - сказав Милованов.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна має всі передумови для економічного зростання в наступні декілька років.