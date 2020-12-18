Голубовская о пике COVID-19: у нас еще будет всплеск ближе к весне

“Я надеюсь, что это пик. Мы сейчас проходим самый тяжелый этап, мы же об этом говорили, что осень и зима будут самыми тяжелыми за всю пандемию. Мы на это надеемся. Я думаю, у нас еще будет всплеск туда, поближе, может быть, к весне. Мы так надеемся, а уже следующий сезон должен быть помягче, потому что сейчас сезон катастрофический и вы знаете, я все-таки хочу, чтобы все посмотрели, что делается в других странах”, — сказала Ольга Голубовская.

“В том числе, в Соединенных Штатах Америки. Там больные лежат, я недавно читала сводки, в часовнях больничных лежат, в гаражах лежат больные. Вы понимаете. Смертность там посмотрите какая. Я к тому говорю, что все-таки нельзя сказать, что ничего мы и не сделали за это время пандемии. Мы многое с нуля делали”, — добавила врач.

Она отметила, что им досталась разрушенная санитарно-эпидемиологическая служба, без которой сложно бороться.

Напомним, в Украине уже 944 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 12 630.

Также напомним, Украина ожидает 1 млн вакцин от COVID-19 с марта в рамках инициативы COVAX.