Україна очікує 1 млн вакцин від COVID-19 з березня в рамках ініціативи COVAX - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Україна очікує за глобальною ініціативою COVAX отримати перший мільйон доз вакцин від COVID-19 з березня 2021 року. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
“Ми маємо за планом, за національним планом, який сформований Міністерством охорони здоров’я, план розпочати вакцинацію лікарів вже в лютому місяці. З березня місяця ми отримаємо перший мільйон доз вакцин за глобальною ініціативою COVAX. На даний момент ми ведем перемовини на рівні лідерів країн, це урядовий рівень і рівень президента країни, і на рівні виробників вакцини міністр охорони здоров’я веде з компаніями, з їх керівниками, які є виробниками вакцин. Буквально щодня відбувається спілкування”, - сказав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, у ЦГЗ повідомили, що українців почнуть вакцинувати від COVID-19, орієнтовно, у квітні.
Також нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський закликав послів долучитися до перемовин про отримання вакцини від COVID-19.
Президент зазначив, що Україна працює над отриманням перших партій вакцин від COVID-19 в січні.