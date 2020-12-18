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Голубовська про пік COVID-19: у нас ще буде спалах ближче до весни

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська сказала, що вона сподівається, що зараз пік захворюваності COVID-19, але вона думає, що ще буде спалах ближче до весни. Про це вона сказала в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.

Голубовська про пік COVID-19: у нас ще буде спалах ближче до весни

“Я сподіваюся, що це пік. Ми зараз проходимо найважчий етап, ми ж про це говорили, що осінь і зима будуть найважчими за всю пандемію. Ми на це сподіваємося. Я думаю, у нас ще буде сплеск туди, ближче, може бути, до весни. Ми так сподіваємося, а вже наступний сезон повинен бути легше, бо зараз сезон катастрофічний і ви знаєте, я все-таки хочу, щоб всі подивилися, що робиться в інших країнах”, — сказала Ольга Голубовська.

“У тому числі, в Сполучених Штатах Америки. Там хворі лежать, я недавно читала зведення, в каплицях лікарняних лежать, в гаражах лежать хворі. Ви розумієте. Смертність там подивіться яка. Я до того кажу, що все-таки не можна сказати, що нічого ми і не зробили за цей час пандемії. Ми багато з нуля робили”, — додала лікар.

Вона зазначила, що їм дісталася зруйнована санітарно-епідеміологічна служба, без якої складно боротися.

Нагадаємо, в Україні вже 944 тис. випадків COVID-19, за добу — 12 630.

Також нагадаємо, Україна очікує 1 млн вакцин від COVID-19 з березня в рамках ініціативи COVAX.

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