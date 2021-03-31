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Голубовская о CoronaVac: инактивированная вакцина дает меньше побочных эффектов

Голубовская о CoronaVac: инактивированная вакцина дает меньше побочных эффектов

Киев  •  УНН

 • 56081 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Китайская вакцина от COVID-19 - CoronaVac - создана на основе инактивированного вируса. Считается, что инактивированные вакцины дают иммунитет несколько слабее, чем "живые", но в то же время они имеют гораздо меньше побочных эффектов и так же эффективно обучают организм противодействовать COVID-19, чтобы не допускать осложнений или тяжелого течения болезни. Об этом в интервью УНН рассказала заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская.

Цитата:

"Это абсолютно нормально. У них есть плюсы и минусы. Инактивированная вакцина, считается, потому, что это "убитый" вирус, то она вызывает несколько слабее иммунитет, чем "живые" вакцины. Это очень четко видно на примере полиомиелита. Но зато она вызывает меньшее количество побочных эффектов по сравнению с "живыми" вакцинами. Я сейчас просто объясняю разницу между инактивированными и "живыми" вакцинами. Инактивированная вакцина нам более понятна - это инактивированная вирусная частица", - рассказала инфекционист.

Голубовская также пояснила, что в любом случае каждая вакцина учит организм противостоять болезни и формирует не только гуморальный иммунитет на основе антител, но и Т-клеточный.

"Да, исследования говорят, что она немного меньше антител дает, чем все остальные. Но при коронавирусной инфекции, кроме гуморального иммунитета (защита от вируса с помощью антител - ред.), то есть В-клеток, очень хорошая и, наверное, даже ведущая роль Т-клеточного ответа - иммунологической памяти, и она (инактивированная вакцина - ред.) учит организм, как реагировать на это заболевание. Это очень хорошо", - объясняет она.

В ситуации с COVID-19 главное, по словам Голубовской, чтобы люди получили иммунную защиту и даже при инфицировании болели не тяжело и без осложнений.

"И то, что говорят, что она меньший уровень антител формирует - иммунная система все равно уже будет обучена, а наша задача сделать так, чтобы в случае глобальных болезней, если даже люди заболеют, то чтобы болели нетяжело. У человека должен быть свой иммунитет. И если он не болел - ему нужно вакцинироваться. Если болел и прошел срок от трех до шести месяцев - в это время падают титры антител - он идет себе и вакцинируется", - отметила она.

Дополнение

В четверг, 25 марта, в Украину из Китая было отправлено первую партию из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Министр здравоохранения Максим Степанов накануне сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней будут проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19 маломобильных групп населения пожилого возраста.

Что известно о вакцине CoronaVac

Вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech - это традиционная инактивированная вакцина на основе "убитого" вируса.

Исследования показали, что вакцина CoronaVac имеет "хороший профиль безопасности" с антителами до 90% привитых через две недели после второй дозы. Кроме того, почти не наблюдается побочных эффектов - только покраснение в месте укола на руке и кратковременная субфебрильная температура (менее 5% случаев).

Представлены также новые данные, свидетельствующие, что вакцина CoronaVac безопасна для детей в возрасте от 3 до 17 лет, но исследования в этой сфере все еще продолжаются.

Вместе с тем технология производства вакцины CoronaVac проверена годами. Среди ее особенностей, по словам эксперта ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, проверенная годами и понятная технология с высокой эффективностью, безопасность, стандартная для всех вакцин холодовая цепь хранения и поставка в форме готовых к инъекции шприцев, исключает человеческий фактор.

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