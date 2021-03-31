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Голубовська про CoronaVac: інактивована вакцина дає менше побічних ефектів

Голубовська про CoronaVac: інактивована вакцина дає менше побічних ефектів

Київ • УНН

 • 56090 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Китайська вакцина від COVID-19 — CoronaVac — створена на основі інактивованого вірусу. Вважається, що інактивовані вакцини дають дещо слабший імунітет, ніж “живі”, але водночас вони мають значно менше побічних ефектів і так само ефективно навчають організм протидіяти COVID-19, щоб не допускати ускладнень або важкого перебігу хворобу. Про це в інтерв’ю УНН розповіла заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська.

Цитата:

“Це абсолютно нормально. У них є плюси і мінуси. Інактивована вакцина, вважається, через те, що це "вбитий“ вірус, то вона викликає дещо слабший імунітет, ніж "живі“ вакцини. Це дуже чітко видно на прикладі поліомієліту. Але зате вона чинить меншу кількістю побічних ефектів у порівнянні з "живими“ вакцинами. Я зараз просто пояснюю різницю між інактивованими і "живими“ вакцинами. Інактивована вакцина нам більш зрозуміла — це інактивована вірусна частинка”, — розповіла інфекціоніст.

Голубовська також пояснила, що в будь-якому випадку кожна вакцина навчає організм протидіяти хворобі та формує не лише гуморальний імунітет на основі антитіл, але й Т-клітинний.

“Так, дослідження говорять, що вона трохи менше антитіл дає, ніж всі інші. Але при коронавірусній інфекції, крім гуморального імунітету (захист від вірусу за допомогою антитіл — ред.), тобто В-клітин, дуже хороша і, напевно, навіть провідна роль Т-клітинної відповіді — імунологічної пам’яті, і вона (інактивована вакцина — ред.) навчає організм, як реагувати на це захворювання. Це дуже добре”, — пояснює вона.

У ситуації з COVID-19 головне, за словами Голубовської, щоб люди отримали імунний захист і навіть при інфікуванні хворіли не важко і без ускладнень.

“І те, що говорять, що вона менший рівень антитіл формує — імунна система все одно вже буде навчена, а наше завдання зробити так, щоб в разі глобальних хвороб, якщо навіть люди захворіють, то щоб хворіли неважко. У людини повинен бути свій імунітет. І якщо вона не хворіла — їй потрібно вакцинуватися. Якщо хворіла і пройшов термін від трьох до шести місяці — в цей час падають титри антитіл — вона йде собі і вакцинується”, — зауважила вона.

Доповнення

У четвер, 25 березня, в Україну з Китаю було відправлено першу партію із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов напередодні повідомив, що Держлікслужба та Державний експертний центр МОЗ до 10 днів проводитиме лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac поступить для проведення щеплень від COVID-19 маломобільної групи населення похилого віку.

Що відомо про вакцину CoronaVac

Вакцина CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech — це традиційна інактивована вакцина на основі “вбитого” вірусу.

Дослідження показали, що вакцина CoronaVac має “хороший профіль безпеки” з антитілами у 90% щеплених через два тижні після другої дози. Окрім того, майже не спостерігається побічних ефектів — лише почервоніння в місці уколу на руці та короткочасна субфебрильна температура (менше ніж 5% випадків).

Представлені також нові дані, які свідчать, що вакцина CoronaVac безпечна для дітей у віці від 3 до 17 років, але дослідження у цій сфері все ще тривають.

Разом із тим технологія виробництва вакцини CoronaVac перевірена роками. Серед її особливостей, за словами експертки ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталії Виноград, перевірена роками та зрозуміла технологія з високою ефективністю, безпечність, стандартний для всіх вакцин холодовий ланцюг зберігання і постачання у формі готових до ін’єкції шприців, що виключає людський фактор.

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