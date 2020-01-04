Председатель правительства Каталонии лишили мандата
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Избирательная комиссия Испании лишила мандата главы правительства Каталонии Жоакима Торре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Избирательная комиссия Испании в пятницу, 3 января, распорядилась лишить мандата председателя правительства Каталонии Жоакима Торре. Избирком озвучил свою позицию через две недели после решения суда в Барселоне, согласно которому 57-летнему политику запрещено занимать государственные должности в течение 18 месяцев", - говорится в сообщении.
Суд также оштрафовал Торре на 30 000 евро за невыполнение требований избирательной комиссии. Сам политик ранее заявил, что отстранить его от должности может только парламент Каталонии.
19 декабря Верховная суд Каталонии запретил Жоакиму Торри занимать государственные должности в течение полутора лет. Такое решение было принято из-за отказа Торри убрать из здания правительства баннер в поддержку заключенных каталонских политиков, а также желтые ленты, символизирующие независимость Каталонии.
Напомним, Бельгия приостановила экстрадицию Пучдемона в Испанию.