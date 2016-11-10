Голова сельсовета попался на взятке в Сумской области

Правоохранителями установлено, что голова одного из сельских советов Сумского района требовал от физического лица неправомерную выгоду в размере 25 тыс. грн. за содействие в выделении земельного участка.

В четверг, 10 ноября, правоохранители задержали должностное лицо непосредственно после получения указанной суммы.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) УК Украины.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о задержании данного лица в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.